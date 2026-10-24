Çankırı'da uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yasa dışı bahis operasyonu. Hesaplarında 14,9 milyar lira işlem hacmi tespit edildi

Yasa dışı bahis operasyonu. Hesaplarında 14,9 milyar lira işlem hacmi tespit edildi

Yaya geçidinde iki öğretmene çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı

Yaya geçidinde iki öğretmene çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı