Canlı yayında genç kızları gazinoda çalışmaya çağırdı: 3 yıl hapsi istendi

Yalova ’da bir gazinodan yaptığı canlı yayında genç kızları bu tür eğlence mekânlarında çalışmaya davet ettiği gerekçesiyle tutuklanan Tevfik Beyhan (35) ile ifadesinin ardından serbest bırakılan kız arkadaşı Dilan P. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, ağustos ayında Yalova’da meydana geldi. Kız arkadaşı Dilan P. ile bir gazinoya giden Tevfik Beyhan, sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın açtı.

Yayında kendisini gazinonun müdürü olarak tanıtan Beyhan, 'Reşo' takma adını kullanarak izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

Canlı yayın sırasında genç kızları bu tür iş yerlerinde çalışmaya çağıran Beyhan, konaklama ve kazanç imkânı sunulacağını belirterek, “Biz ulaşacağız sana. Bir sıkıntın varsa yardımcı olacağız, problemin varsa yardımcı olacağız, rahat ol. Kimseye eyvallahımız olmaz, yanımıza geldiğin sürece bir sıkıntın olmayacak. Yemen, içmen, konaklaman olacak. Paranı kazanacaksın. Kralına eyvallahın olmayacak, rahat ol kardeşim benim. Abilik yapacağız, dostluk yapacağız, babalık yapacağız, rahat olun, sıkıntı yok” dedi.

Yayınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Beyhan tutuklanırken, kız arkadaşı Dilan P. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İki kişi hakkında, “Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri verme, dağıtma veya yayma” suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Canlı yayında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Beyhan, bir başka paylaşımında ise “Mekan sahile sıfır, yüzebilirsiniz, girebilirsiniz. Bahçemiz var, mangal, okey mokey oynayabilirsiniz burada. Yani yeme içme konaklama servis zaten bana ait, mekanımız güzel bizim yani" dedi.

ŞÜPHELİ BURSA’DA YAKALANDI

Yalova’da yapılan sanal medya canlı yayının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gazinoya giden güvenlik görevlileri, paylaşımı yapan Beyhan’ın müdür veya çalışan olmadığını, sadece müşteri olarak geldiğini öğrendi.

Polis, hakkında yakalama kararı bulunan Beyhan'ı Bursa'da, kız arkadaşını ise Yalova'da gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Beyhan tutuklanırken kız arkadaşı serbest bırakıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Tevfik Beyhan, Bursa'da gazinoda garson olarak çalıştığını belirtip, "Dilan P. ile olaydan iki ay önce sosyal medya üzerinden tanıştık. O akşam kendisiyle eğlenmek için gazinoya gittik. Alkolün etkisiyle ne söylediğimi bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Dilan P. ise savunmasında, 'Reşo' takma adıyla tanıdığı Tevfik Beyhan'ın daveti üzerine gece eğlenmek için gazinoya gittiğini söyledi. Gazinodaki gürültü nedeniyle erkek arkadaşının ne söylediğini duymadığını belirten Dilan P., yöneltilen suçlamayı kabul etmedi.

3 YIL HAPİS, 2 BİN GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZALARI İSTENİYOR

Yalova Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı soruşturma sonrası tutuklu sanık Tevfik Beyhan ve kız arkadaşı hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi'nde, ‘Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri verme, dağıtma veya yayma’ suçundan 3 yıla kadar hapis, 200 günden 2 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı.

Tevfik Beyhan ve kız arkadaşının yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.