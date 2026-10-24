Çarşafla pencereden inmeye çalışıyorlardı. İki çocuk 4. kattan düşerek yaralandı

İstanbul Küçükçekmece ’de yurttan ayrıldıktan sonra aileleri tarafından eve getirilen 16 yaşındaki iki çocuk , iddiaya göre pencereden çarşaf yardımıyla inmeye çalışırken düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, biri Doğu Türkistanlı, diğeri Türk vatandaşı olan 16 yaşındaki iki çocuk yurttan kaçtı. Çocuklarını eve getiren babaları, kapıyı kilitleyerek durumu polise bildirdi.

ÇARŞAFLA PENCEREDEN İNMEYE ÇALIŞTILAR

Evden çıkmak isteyen çocuklar, iddiaya göre paniğe kapılarak pencereden çarşaf yardımıyla aşağı inmeye çalıştı. Bu sırada çocuklardan biri çarşafla birlikte 4’üncü kattan beton zemine düşerken, diğeri de ardından atlayarak binanın boşluğundaki ardiye çatısına düştü.

Olayı gören görgü şahidi Eyüp Kınay, "Binadan atlamaya çalışıyorlardı. Biz, ‘Atlamayın, polis çağıralım’ diye bağırdık. Onlar bize küfür edip, ‘Size ne oluyor?’ diye karşılık verdiler. Daha sonra kızlardan biri çarşafla inmeye çalışırken yere düştü. 5-10 saniye sonra diğeri de peşinden atladı ve çatının üzerine düştü" dedi.

YARALI ÇOCUKLARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.