Yangın , sabah saat 09.30 sıralarında Esenler ilçesi Nine Hatun Mahallesi 145. Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, binada ailesiyle birlikte yaşayan yasaklı madde bağımlısı bir kadın, ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından binanın çatı katında yangın çıkardı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki binanın çatısını da tehdit etti.

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve yoğun müdahalesiyle yangın, bitişikteki binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında binanın çatısı kullanılamaz hale gelirken, bitişikteki binada herhangi bir hasar oluşmadı. Yangının çıktığı apartmanda yaşayan bir vatandaş ise olayın ardından sinir krizi geçirdi.

"MADDE KULLANAN KARDEŞLER YAPMIŞ"

Mahalle sakinlerinden Özmen Filiz, yangın esnasında gördüklerinden bahsederek, "Camiden çıkıp biraz spor yapayım dediğim sırada dumanlar çıktığını gördüm. Geldiğimde çatı katının yandığını gördüm. Toplanan insanlar vardı. Neden çıktığını sorduğumda binada yaşayan bir ailenin çocuklarının kötü madde kullandığını ve kavga ettiklerini söylediler. Evi ateşe veren onlarmış. Madde kullandıkları için aileler artık baş edemiyor" dedi.

Öte yangının, çıkış nedeni ve olayla ilgili inceleme sürerken şüpheli kadın polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.