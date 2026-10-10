Çekici ile otomobil çarpıştı, üç kişi yaralandı

Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Karaburun Köyü yakınlarında Selami D. idaresindeki 23 AGR 701 plakalı çekici ile Lokman G. idaresindeki 38 LA 189 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada 38 LA 189 plakalı otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Halil S. ve Yusuf Kenan E. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.