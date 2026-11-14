Çekleri usulsüz bozdurup 55 milyon lira dolandırdılar: 4 ilde 11 gözaltı

Şüphelilerin, çekleri usulsüz şekilde bozdurarak yaklaşık 55 milyon liralık para trafiği oluşturdukları tespit edildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "nitelikli dolandırıcılık " ve "resmî belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Karabük'te faaliyet gösteren bir şirketin muhasebe çalışanının 800 bin ile 1,5 milyon lira arasında değişen tutarlarda çekler hazırladığını belirledi. Bu çeklerin, anlaşmalı faktoring şirketi çalışanları aracılığıyla usulsüz şekilde bozdurulduğu tespit edildi.

Elde edilen paraların farklı kişilere ait banka hesaplarına aktarıldığı ve şüpheliler arasında paylaşıldığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin kendi aralarındaki yazışmalar ve sesli mesajlar da delil olarak dosyaya girdi. Yapılan incelemelerde yaklaşık 55 milyon liralık para hareketi belirlenirken, firmaların toplam zararının da 55 milyon liraya ulaştığı tespit edildi.