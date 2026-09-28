Çekmeköy'deki ölümlü İETT kazasında şoföre 30 yıl hapis

İstanbul Çekmeköy 'de ölümlü İETT kazasında, otobüs şoförü Hüseyin Gezer, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 15 Ekim 2025 tarihinde saat 14.25 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi . 34 HO 3430 plakalı İETT otobüsünün şoförü, 02 AFN 584 plakalı motosikletin sürücüsüyle trafikte yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

Otobüs şoförü, aracı motosiklet sürücüsünün üzerine sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce tıp merkezinin önündeki üç araca, ardından yolcuların beklediği Çamlık durağına girdi.

Kazada otobüsün altında kalan bir kadın yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, dört kişi de yaralandı. Otobüs şoförü ve motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNE 30 YIL HAPİS CEZASI

Kazaya ilişkin Anadolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Gezer, müşteki Taner Zorlu, müşteki avukatı Faruk Keleş ve sanık avukatları katıldı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, İETT otobüsü şoförü Hüseyin Gezer'i, maktul Deniz Şengül'e yönelik olası kastla kasten öldürme suçundan 20 yıl, motosiklet sürücüsü sanık Kerim Polat'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 10 yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapis cezasına hükmetti.

Motosiklet sürücüsü Kerim Polat ise ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, Kerim Polat hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına, Hüseyin Gezer'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.