Çelik: Suudi Arabistan'daki saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan 'ın başkenti Riyad ve Abha'daki havalimanlarına düzenlediği saldırıları kınadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Abha'daki havalimanlarına düzenlenen saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

Terör saldırılarının bölgesel huzur, güven ve istikrarı doğrudan hedef aldığını ifade eden Çelik, "Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş Suudi Arabistan’a taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgenin barış ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör eylemine karşı durmaya devam edeceğiz." dedi.

SALDIRILARDA ÜÇ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını açıklamıştı .

Yemen'deki İran destekli Husiler, son günlerde Suudi Arabistan'daki havalimanları ve diğer hedeflere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.

Saldırılar nedeniyle ülkedeki hava ulaşımında aksamalar yaşanırken, bazı uluslararası hava yolu şirketleri Riyad seferlerini askıya aldı.