Çelik'ten Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısına kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Husilerin Suudi Arabistan 'a yönelik saldırısı hakkında açıklama yaptı.

Çelik, "Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevî’ye hizmet sağlayan sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

Kutsal değerleri hedef alan saldırıların tüm Müslümanlara dönük bir eylem olduğunu vurgulayan Çelik, "Suudi Arabistan'ın egemenliğini hedef alan bu saldırılar ve kışkırtıcı eylemler son bulmak zorundadır." ifadelerini kullandı.

Çelik, Türkiye 'nin Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarına güçlü desteğini yinelediğini ifade etti.