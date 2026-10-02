Çelik'ten Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısına kınama
02.10.2026 12:25
Çelik, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın güvenliğine dönük güçlü desteğini yinelediklerini ifade etti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Husilerin Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını kınadı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısı hakkında açıklama yaptı.
Çelik, "Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevî’ye hizmet sağlayan sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.
Kutsal değerleri hedef alan saldırıların tüm Müslümanlara dönük bir eylem olduğunu vurgulayan Çelik, "Suudi Arabistan'ın egemenliğini hedef alan bu saldırılar ve kışkırtıcı eylemler son bulmak zorundadır." ifadelerini kullandı.
Çelik, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarına güçlü desteğini yinelediğini ifade etti.