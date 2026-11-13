Çelik'ten İsrail'in hastane saldırısına tepki: İnsanlık düşmanı bir barbarlık

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , İsrail 'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Çelik, "İsrail'deki soykırım şebekesi insanlık ve barış düşmanı olduğunu bir kez daha gösterdi." dedi.

ULUSLARARASI TOPLUMA SOMUT ADIM ÇAĞRISI

İsrail'in saldırısının insanlık düşmanı bir barbarlık olduğunu belirten Çelik, "Hastaneleri, hastaları ve can kurtaran sağlık çalışanlarını bombalayan bu soykırım şebekesi, tüm insanlığın gözü önünde işlediği suçlarına her gün bir yenisini eklemektedir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Çelik, somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, "İsrail yönetimi işlediği tüm insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vermelidir." dedi.