Çelik'ten Özel'e tepki: Dünyadan bu kadar kopuk bir yaklaşım az görülür

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Financial Times gazetesinde bir yazı kaleme alıp iktidara eleştiriler yönelten CHP Grup Başkanı Özgür Özel 'e tepki gösterdi.

Özel'in gazetedeki yazısında Türkiye 'de seçimler yoluyla iktidar değişimini sorguladığını söyleyen Çelik, "Defalarca seçimle iş başına gelmiş Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği iradeyi 'rejim' olarak etiketlemek bir CHP geleneğidir." dedi.

“ÖZEL VE EKİBİ ‘DIŞ VESAYET’ ARAYIŞINA YÖNELDİ”

CHP'nin en çok başvurduğu şeyin "rejim krizi çıkarmak yoluyla kendine alan açmak" olduğunu söyleyen Özel, "İç siyasette bu yöntem artık kullanılamaz hale gelince Özgür Özel ve ekibi 'dış vesayet' arayışına yöneldi. Kimseden yüz bulamasalar da Türkiye'nin her siyasi gündemini kendi vesayet arayışlarına zemin yapmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

“DÜNYADAN BU KADAR KOPUK YAKLAŞIM AZ GÖRÜLÜR”

Özel'in gazetedeki yazısında Türkiye'nin NATO'daki rolünü sorguladığını da söyleyen Çelik, şöyle devam etti:

"- Dünyadan bu kadar kopuk bir yaklaşım az görülür. Tüm dünya Türkiye’nin gerek NATO içindeki güçlü rolünü, gerekse bölgesel ve küresel güvenlik için artan ağırlığını konuşuyor. Türkiye’deki muhalefet ise ters yönde gitmeye devam ediyor.

- Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın eskisi kadar popüler olmadığını söylemesi ise hiçbir açıdan ciddiye alınacak bir şey değil. Dünyanın en bilinen liderlerinin başında gelen Cumhurbaşkanımız hakkında söylenen bu sözü kimse ciddiye almaz. Cumhurbaşkanımız tüm dünyanın sözüne dikkat kesildiği bir liderdir.

- Özgür Özel’in ‘toplumsal ve siyasi çalkantı’dan bahsetmesi ise sadece hezeyandır. Milletimiz kardeşlik, birlik ve dirlik içinde tarihsel yürüyüşünü sürdürüyor. “Çalkantı” olan tek yer ise içindeki tahta kavgaları yüzünden CHP’dir.

- Özgür Özel’in milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, NATO müttefiklerimiz için tehdit olarak tanımlaması, kendi siciline yazdığı bir utançtır. Siyasi tarihimizde bu derece çarpık bir zihniyet görülmedi. Bu sözü söyleyen kişi 'vesayetçi zihniyetin personeli' olmaktan öteye gidemez.