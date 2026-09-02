Cem Küçük soruşturması: İsmail Çanak adli kontrolle serbest bırakıldı
02.09.2026 09:35
Cem Küçük, 31 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunuyor.
Cem Küçük'e yönelik soruşturmada "Bildiklerimi anlatacağım." diyerek polise teslim olan İsmail Çanak, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Başsavcılık, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli İsmail Çanak, polise giderek teslim olmuştu.
"BİLDİKLERİMİ ANLATACAĞIM"
Çanak'ın dosya kapsamında bildiklerini anlatmak istediğini beyan ettiği öğrenildi. İsmail Çanak, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi yaymakla suçlanıyor.
NE OLMUŞTU?
Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla 31 Temmuz'dan bu yana tutuklu .
Küçük hakkında, bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle (İBB) ilgili adli süreçte medyaya yansıyan kimi beyanların da dosyaya girdiği öğrenildi.
Savcılıkta Küçük'e bazı kişilerden aldığı paralar soruldu. Küçük, bunların bazılarının borç, bazılarının da çeviri ücreti gibi profesyonel ücretler olduğunu ileri sürdü.
TEMMUZ SONUNDA ÇALIŞTIĞI KURUMDAN AYRILMIŞTI
Son olarak TGRT'de "Cem Küçük ile Günaydın Türkiye" programını yapan gazetecinin köşe yazıları Türkiye gazetesinde yayımlanıyordu.
Küçük, her iki basın kuruluşu için de son yayınını 29 Haziran 2026 tarihinde yaptı.
27 Temmuz'da 10 yıldır görev yaptığı TGRT ve Türkiye gazetesinden ayrıldığını açıklayan Küçük, hakkında yazılanların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.