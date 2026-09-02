Cem Küçük soruşturması: İsmail Çanak adli kontrolle serbest bırakıldı

NE OLMUŞTU?

Cem Küçük , halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla 31 Temmuz'dan bu yana tutuklu .

Küçük hakkında, bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle (İBB) ilgili adli süreçte medyaya yansıyan kimi beyanların da dosyaya girdiği öğrenildi.

Savcılıkta Küçük'e bazı kişilerden aldığı paralar soruldu. Küçük, bunların bazılarının borç, bazılarının da çeviri ücreti gibi profesyonel ücretler olduğunu ileri sürdü.

TEMMUZ SONUNDA ÇALIŞTIĞI KURUMDAN AYRILMIŞTI

Son olarak TGRT'de "Cem Küçük ile Günaydın Türkiye " programını yapan gazetecinin köşe yazıları Türkiye gazetesinde yayımlanıyordu.

Küçük, her iki basın kuruluşu için de son yayınını 29 Haziran 2026 tarihinde yaptı.

27 Temmuz'da 10 yıldır görev yaptığı TGRT ve Türkiye gazetesinden ayrıldığını açıklayan Küçük, hakkında yazılanların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.