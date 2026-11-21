Cenaze yolunda kaza: 14 yaralı
21.11.2026 09:59
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İstanbul'dan Amasya'ya cenazeye gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Amasya'ya cenazeye giden vatandaşları taşıyan minibüs, yağışlı havada kontrolden çıkarak devrildi.
Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Belediyesi'ne ait, Özcan Koç yönetimindeki 34 CHC 304 plakalı minibüs, vatandaşları Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Hasanbeyli köyüne cenazeye götürdüğü sırada kaza yaptı.
14 KİŞİ YARALANDI
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs yan yatarak devrildi. Kazada araçta bulunan 14 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.