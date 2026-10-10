Çeşme Belediyesi soruşturması. Başkan yardımcısı ve 9 kişi tutuklandı

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı E.C.D., Fen İşleri Müdür Vekili F.Y., İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. ve Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Ç.B.'nin de bulunduğu 10 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı O.G. ile büro memuru D.S.Y. ise yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BELGELERİ İMHA EDERKEN YAKALANDI

Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait bazı evrakların 5 Ekim'de, belediyede görevli bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı yönündeki ihbar üzerine Jandarma ekipleri suçüstü yapmıştı. Temizlik işçisi evrakları imha ederken yakalanmış, talimatın İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. tarafından verildiği iddia edilmişti.