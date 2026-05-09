"Çetelere nefes aldırmayacağız"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , yeni nesil suç çeteleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

A Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Çiftçi, okul saldırılarına ilişkin önlemlerden yeni trafik cezalarına, yeni nesil çetelerden sokak hayvanlarının durumuna kadar konulara değinerek gündemi değerlendirdi.

Trafik kuralları, ihlalleri, cezaları ve verilerine ilişkin soruları yanıtlayan Çiftçi, ölümlü trafik kazalarının yüzde 16.7, trafikte makas atma olaylarının yüzde 92.6, drift atmaların yüzde 62.1, hız oranlarının yüzde 60'a varan oranda azaldığı bilgisini paylaştı.

KAZALARIN YÜZDE 50'SİNDE MOTOSİKLETLER VAR

Türkiye 'de motosiklet sayısının son yıllarda hızla arttığını, 2019'da toplam araçların yüzde 14,1'ini oluşturan motosikletlerin oranının 2025'te yüzde 21,3'e yükseldiğini vurgulayan Bakan Çiftçi, yeni trafik cezalarının ardından denetimlerin arttığını ancak ihlallerin ve ölümlü kazaların ciddi oranda azaldığını; özellikle makas atma, drift ve hız ihlallerinde büyük düşüş yaşandığını, trafikteki asayiş olaylarında da azalma görüldüğünü vurguladı.

"AHLAK KURALLARI, RACONLARI YOK"

Çiftçi, "yeni nesil suç örgütleri"nin sosyal medya ve dijital platformları yoğun kullandığını, klasik mafya yapılanmalarından farklı olarak belirli bir merkez, hiyerarşi ya da kurala sahip olmadıklarını aktararak, "2026 yılını yeni nesil organize suç çeteleriyle mücadele yılı ilan ettik. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek. Hedefimiz bu sene bu suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmek. Bu konuda kesin kararlıyız." şeklinde konuştu.

Eski mafya tipi örgütlenmelerden çok farklı olan bu yapıları "sokak eşkıyaları" olarak tanımlayan Mustafa Çiftçi, "Bunlar sosyal medyayı ve interneti yoğun kullanıyor, dijital platformlar üzerinden para transferi yapıyorlar. Herhangi bir ilkeleri, ahlak kuralları veya raconları yok; kadınlara ve çocuklara dahi dokunabiliyorlar. Yurtdışına kaçıp eylemlerini oradan yönetmeye çalışıyorlar ama biz onlara nefes aldırmayacağız" ifadelerini kullandı.

"OPERASYONLARDA AYRIM YOK"

Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelede gözaltına alınanlara ilişkin ünlü-ünsüz kişi ayrımı yapılmadığına, sokak satıcılarından baronlara kadar suça karışan herkesin hedef alındığına işaret etti.

Operasyonların yalnızca tanınmış isimlere yönelik olmadığını vurgulayan Çiftçi, "Bizim operasyonlarımızda herhangi bir ayrım yok. Kim yapıyorsa biz adaletin karşısına çıkarmakla mükellefiz ve bunu da yapıyoruz." dedi.

"HER OKULA İKİ POLİS VEREMEYİZ"

Okullara yönelik saldırıların ardından alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin soruyu yanıtlayan İçişleri Bakanı Çiftçi, okullarda birer kolluk kuvveti görevlendirildiğini hatırlatıp bu sayının arttırılmasının, her okula iki memur göndermenin polisin asli görevlerini yerine getirmesine engel olacağını söyledi.

ODTÜ OLAYLARI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinliklerinde yaşanan olaylarla ilgili soruyu da yanıtlayan Çiftçi, şunları söyledi: "Bunu bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz. Bayrağımıza yapılan bu saygısızlığın affedilmesi, hoş görülmesi mümkün değil. Güvenlik kuvvetlerimiz, bu olayın duyulmasıyla hızlıca reaksiyon gösterdiler. Bu işe karışanları, örgüt mensuplarını yakaladılar. Bundan sonra da yine çalışmalarımız devam ediyor."