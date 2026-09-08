NTV

Cevdet Yılmaz ve Bakan Güler KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

08.09.2026 16:24

Cevdet Yılmaz ve Bakan Güler KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi
Sosyal Medya

Beştepe'de KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüşme gerçekleştirildi.

NTV - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile KKTC Başbakanı Ünal Üstel Beştepe'de baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

KKTC'deki feribot faciasında soruşturma ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve KKTC Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Ataoğlu görüştü.

 

Beştepe'deki baş başa ve heyetler arası görüşmelerde Girne açıklarında yaşanan deniz faciasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarının son durumu ve atılacak adımları ele alındı.

 

Ayrıca görüşmelerde, KKTC ile ikili işbirliği gündeminde yer alan konuları ve ileriki döneme ilişkin ortak çalışmalar değerlendirildi.

 

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ilgili kurumların teknik heyetleri ve alanında uzman ekiplerin değerlendirmeleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar tüm imkanların seferber edilerek titizlikle sürdürüldüğü açıklamada "Bu zorlu süreçte bekleyişleri süren ailelerimizin yanında olmaya, kayıp vatandaşlarımıza ulaşılması için her türlü imkanın ve teknik kapasitenin seferber edilmesi yönünde tüm gayretimizi göstermeye devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery