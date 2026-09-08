Cevdet Yılmaz ve Bakan Güler KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

KKTC 'deki feribot faciasında soruşturma ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve KKTC Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Ataoğlu görüştü.

Beştepe'deki baş başa ve heyetler arası görüşmelerde Girne açıklarında yaşanan deniz faciasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarının son durumu ve atılacak adımları ele alındı.

Ayrıca görüşmelerde, KKTC ile ikili işbirliği gündeminde yer alan konuları ve ileriki döneme ilişkin ortak çalışmalar değerlendirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ilgili kurumların teknik heyetleri ve alanında uzman ekiplerin değerlendirmeleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar tüm imkanların seferber edilerek titizlikle sürdürüldüğü açıklamada "Bu zorlu süreçte bekleyişleri süren ailelerimizin yanında olmaya, kayıp vatandaşlarımıza ulaşılması için her türlü imkanın ve teknik kapasitenin seferber edilmesi yönünde tüm gayretimizi göstermeye devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.