Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan iddiasına 8 gözaltı kararı

Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığı iddia edildi.

Konuya ilişkin Konya Emniyet Müdürlüğü 'nden açıklama geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta bazı basın yayın kuruluşları ile internet sitelerinde cezaevinde isyan çıktığına dair iddiaların yer aldığı belirtildi ve bu iddialar yalanlandı.

Açıklamada, bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanıp "Bahse konu haberlerin asılsız olduğu, cezaevinde isyan gibi bir durumun olmadığından bu tarz haberlerin doğruluğu bulunmamaktadır. Devletin yetkili kurumlarınca bu tarz dezenformasyona karşı gerekli inceleme ve takip yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

8 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve adli işlemlerine yönelik çalışmalar sürüyor.