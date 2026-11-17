Olay, dün saat 19.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden 2 ay önce çıktığı öğrenilen Nurettin Gürgün (38), birlikte yaşadığı annesi İftadiye Gürgün'ü (71) evlerinde darp ederek ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi.

Ağır yaralı kadın, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İftadiye Gürgün, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Nurettin Gürgün ise Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, cinsel taciz, mala zarar verme ve 6136 Saylılı Kanuna Muhalefet suçlarından toplam 23 suç kaydı bulunan Nurettin Gürgün'ün 2 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Polisteki sorgulaması tamamlanan katil zanlısı bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi.