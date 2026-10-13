Cezaevinden firar etti, araç çaldı. 3 saatte yakalandı

Afyonkarahisar'da simit almak için duran sürücünün çalışır halde bıraktığı 2 milyon lira değerindeki otomobili çalan şüpheli, polis ekiplerince 3 saat içinde yakalandı. Şüphelinin aynı gün cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran M.K., simit almak için bir işletmenin önünde durduğunu ve motorunu çalışır halde bıraktığı aracının çalındığını belirterek şikâyetçi oldu.

İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, kent genelindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada çalınan aracın trafikte seyir halinde olduğu belirlendi. Ekiplerin takibi sonucu şüpheli, aracı çaldıktan yaklaşık 3 saat sonra yakalandı.

AYNI GÜN CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ

Gözaltına alınan şüphelinin kimlik sorgulamasında, aynı gün sabah saatlerinde cezaevinden firar ettiği ve hakkında arama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

İsmi açıklanmayan şüpheli, işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi. Çalınan araç ise herhangi bir eksiği olmadan sahibine teslim edildi.

Öte yandan, şüphelinin çalışır halde bırakılan araca binerek olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.