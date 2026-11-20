Olay dün gece, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Bulvarı'nda meydana geldi. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen ve mekana borcu olduğu iddia edilen İ.A.U. isimli şahıs, otomobil ile dükkanın önüne geldi.

Şüpheli şahıs, yanında bulunan tabancayla mekana 3 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu mermilerden 2'si mekanın camlarına isabet ederken, olayda yaralanan olmadı.

Saldırının ardından İ.A.U., otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kaçan otomobilin plakasını tespit eden ekipler, şüphelinin peşine düştü. Polis ekipleri ile şüpheli arasında yaşanan kovalamaca, Tepebaşı ilçesi Aşağı Söğütönü Mahallesi 1531. Sokak civarında son buldu.

Ekiplerce önü kesilerek durdurulan otomobildeki şüpheli İ.A.U. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri kurşunlanan mekanda çalışma yaparken, gözaltına alınan şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.