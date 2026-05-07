Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Ankara'da

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, iki günlük resmi ziyaret için Ankara'da.

Tebbun'u taşıyan uçak akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi. Resmi karşılama töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdülmecid Tebbun havalimanında baş başa bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebbun'u bugün Beştepe'de ağırlayacak. İki lider, Türkiye -Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısına başkanlık edecek. Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir ilişkileri başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler masaya yatırılacak.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, iki ülkeden ilgili bakanların da katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısında dost ve kardeş Cezayir'le ilişkilerin tüm veçheleriyle değerlendirileceğini ve ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını ifade etti.