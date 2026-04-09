CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltına alındı

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde "zimmet" iddialarına yönelik soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

SORUŞTURMA HAKKINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Aralık 2025'te İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik "zimmet" iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile kooperatifin yönetim kurulu üyesi Y.K. ve B.B. tutuklanmış, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada bilirkişi raporları doğrultusunda dün 23 İZBETON A.Ş. çalışanının 2022 yılında sigorta primlerinin Örnekköy 4. Etap'ta çalışmış gibi gösterilmesine ilişkin 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 22 şüpheli yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, 2022 yılında İZBETON A.Ş.'nin inşaat işini kooperatife devretmesine rağmen İZBETON tarafından çalıştırılıyor gibi gösterilip prim ve maaş ödemesi yapılan mühendis ve çalışanlar olduğu kaydedilmişti.

41 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI İDDİASI

Soruşturma kapsamında Örnekköy kentsel dönüşüm projesi kapsamında İZBETON ile kooperatifler arasında yapılan anlaşmalarda nitelikli dolandırıcılık yapıldığı; İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON A.Ş., iki kooperatif ve 463 vatandaşın mağdur edildiği iddia edildi.

Bu kapsamda kamu zararının 41 milyon 935 bin 79 lira olduğu belirtiliyor.

ÜMİT ERKOL KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Ümit Erkol, aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı, Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Uzmanı ünvanı aldı. Eski Ankara Tabip Odası Başkanı olan Erkol, 2010 yılında üye olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Ankara İl Başkan Yardımcısı olarak görev üstlendi.

Erkol ardından Parti İçi Eğitiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı danışmanı ve CHP Parti Okulu Kurucu Yürütme Kurulu Üyesi oldu, Parti Okulu Ankara İl Koordinatörü olarak görev yaptı. Ümit Erkol, CHP Medya ve Halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Danışmanı/Yardımcısı görevlerini de yaptı. Erkol, 2025 yılında yapılan 39. Olağan İl Kongresi'nde ikinci kez Ankara İl Başkanı olarak seçildi.