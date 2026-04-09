CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'a tutuklama talebi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen kooperatif soruşturması Ankara 'ya uzandı.

Soruşturma kapsamında başkentte 9 Nisan'da gözaltına alınan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol İzmir'e götürüldü.

Gözaltındaki Erkol dahil toplam 9 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan zanlılar tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON A.Ş. üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

İZBETON A.Ş. üzerinden Gaziemir ilçesindeki "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projeleri" çerçevesinde Sınırlı Sorumlu İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracılığıyla menfaat teminine ilişkin zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kooperatif yeni yönetim kurulunun şikayet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları esas alınmak suretiyle suç tarihlerinde İZBETON A.Ş. yetkilileri, kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri oldukları tespit edilen 10 şüpheli yönünden operasyon gerçekleştirilmiş olup gözaltı kararı tesis edilmiştir. Haklarında yakalama kararı verilen 10 şüpheliden 9'u gözaltına alınmıştır. 1 kişinin yurt dışında olduğu tespit edilmiştir.”

Ümit Erkol'un, kooperatif yönetiminde 2022-2024 yılları arasında aktif görev aldığı, ihale/teklif süreçlerinde bağlantı iddialarıyla anılan ve mali usulsüzlük şüphesi bulunan dönemlerin tamamına yakınında yönetim sorumluluğu taşıyan isimler arasında yer aldığı, oğluna ait şirketin kooperatife teklif veren firmalar arasında bulunduğu iddiasının da soruşturma dosyasında yer aldığı öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kooperatif işlerinde yolsuzluk iddiasına yönelik geçtiğimiz yıl iddianame hazırlanmıştı.

41 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI İDDİASI

İddianamede İZBETON A.Ş.'deki işlemlerden dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 41 milyon 935 bin lira zarara uğratıldığı iddia edilmişti.

Aynı soruşturmada Ümit Erkol'un oğlu Fırat Erkol da gözaltına alınmıştı.

SORUŞTURMA HAKKINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Aralık 2025'te İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik "zimmet" iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile kooperatifin yönetim kurulu üyesi Y.K. ve B.B. tutuklanmış, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada bilirkişi raporları doğrultusunda daha önce 23 İZBETON A.Ş. çalışanının 2022 yılında sigorta primlerinin Örnekköy 4. Etap'ta çalışmış gibi gösterilmesine ilişkin 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 22 şüpheli yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, 2022 yılında İZBETON A.Ş.'nin inşaat işini kooperatife devretmesine rağmen İZBETON tarafından çalıştırılıyor gibi gösterilip prim ve maaş ödemesi yapılan mühendis ve çalışanlar olduğu iddia edilmişti.

ÜMİT ERKOL KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Ümit Erkol, aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı, Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Uzmanı ünvanı aldı. Eski Ankara Tabip Odası Başkanı olan Erkol, 2010 yılında üye olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Ankara İl Başkan Yardımcısı olarak görev üstlendi.

Erkol ardından Parti İçi Eğitiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı danışmanı ve CHP Parti Okulu Kurucu Yürütme Kurulu Üyesi oldu, Parti Okulu Ankara İl Koordinatörü olarak görev yaptı. Ümit Erkol, CHP Medya ve Halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Danışmanı/Yardımcısı görevlerini de yaptı. Erkol, 2025 yılında yapılan 39. Olağan İl Kongresi'nde ikinci kez Ankara İl Başkanı olarak seçildi.