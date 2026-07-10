CHP İstanbul İl Kongresi davası: Mahkemeden Gürsel Tekin kararı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP ) 38'inci İstanbul İl Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti duruşmayı 16 Ekim tarihine erteledi.

Heyet aralarında Gürsel Tekin'in de olduğu çağrı heyetinin partinin İstanbul İl Başkanlığı'nda göreve devam etmesini kararlaştırdı.

Mahkeme mayıs ayında görülen bir önceki duruşmada da benzer bir karar vermişti .

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.

39. Olağan İstanbul Kongresi ile yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik de kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Dilekçede delegelerin iradesinin yok sayıldığı, siyasi faaliyette bulunma hakkının engellendiği savunulmuştu .

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

CHP'nin İstanbul yönetimine ilişkin tartışmaların geçmişi 2023 yılında yapılan kongreye dayanıyor.

CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmişti. Ancak kongrenin ardından "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiaları ortaya atılmıştı.

Mahkeme il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermiş, il başkanlığı görevine Gürsel Tekin'i getirmişti .