CHP seçim çalışmalarına başlıyor: Özgür Özel'den ittifak açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, seçim çalışmalarına başlıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , beraberindeki heyetle TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde bir saat süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Özel, seçim çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.

“SANDIK GÖREVLİLERİMİZİN HEPSİ HAZIR”

Özel, 4 Mayıs itibarıyla tam kadro sahada olacaklarını belirterek, "Geçmiş dönemlerde seçimlere üç ay kala bir soru vardı; 'Sandık görevlilerimiz hazır mı, sandıklar sağlam mı?' diye. Buradan ilan ediyorum. Seçimlere resmen iki yıldan fazla var ve sandık görevlilerimizin hepsi hazır." dedi.

ÇALIŞMALAR 4 MAYIS'TA BAŞLAYACAK

"4 Mayıs günü CHP'nin 186 bin sandık görevlisinin 106 bini ve haziranda da geri kalan 80 bini sahaya inip, kapı kapı CHP'nin iktidar yürüyüş programını anlatmaya başlayacaklar." diyen Özel, şöyle devam etti:

"- Bu yürüyüşün ilk adımını 4 Mayıs günü 81 ilde tüm milletvekillerimiz, tüm Parti Meclisi üyelerimizle atıyoruz. Hem iktidar mensubu, hem muhalefet mensubu olan vatandaşlarımızın, siyasi görüşüne bakmadan herkesin kapısını çalacağız."

"İTTİFAKLARA AÇIĞIZ"

Özgür Özel, geçen haftalarda 12 muhalefet partisini ziyaret ettiğini, ilerleyen günlerde diğer muhalefet partilerine de ziyaretlerini sürdüreceğini belirterek, şöyle devam etti:

"- Yaptığımız ziyaretlerde verdiğimiz kararlar var. Örneğin, Siyasi Etik Yasası ile ilgili partilerimiz karşılıklı çalışmaya başlıyorlar. Bunun yanında farklı konularda partilerin ikili ilişkileri olabilir.

- Üzerinde uzlaştığımız pek çok konuda da hep birlikte aksiyon alabiliriz. Vatandaş bizden muhalefetin bir ve beraber olmasını, hatta Türkiye'nin kurtuluşu için partileri aşan bir Türkiye ittifakının kurulmasını ve sorunlarına çare üretecek bir iktidar değişimini bekliyor. Bunun için hangi eli tutmamız gerekiyorsa o eli tutacağız, kiminle kol kola girmemiz gerekiyorsa kol kola gireceğiz.

- Çünkü biliriz ki tuttuğumuz el o siyasetçiye, o partiye gönül vermiş on binlerin, yüz binlerin elidir. Biz Türkiye selamete kavuşsun diye tüm ittifaklara, tüm işbirliklerine, tüm birlikte yürümeye açık bir yol izliyoruz. Çünkü gün o gün değildir. Gün siyasi rekabetin değil dayanışmanın günüdür."