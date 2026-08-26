CHP'de 51 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP ) Yeni Parti ile hareket ettikleri öne sürülen 51 isim kesin ihraç talebi ile Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.



İsimlerin arasında Selin Sayek Böke, Gül Çiftçi ve Sevgi Kılıç da bulunuyor.

Kararı CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı duyurdu.

İşte o isimler:

1. Ali Abbas Ertürk

2. Asiye Ergül

3. Aylin Nazlı Aka

4. Bahattin Bahadır Erdem

5. Barış Övgün

6. Bedirhan Berk Doğru

7. Berk Kılıç

8. Burcu Mazıcıoğlu

9. Canan Taşer

10. Cansel Çiftçi

11. Ecevit Keleş

12. Elif Leyla Gümüş

13. Emine Uçak Erdoğan

14. Güldem Atabay

15. Hikmet Erbilgin

16. İlhan Cihaner

17. Kerim Rota

18. Kübra Gökdemir

19. Mahir Yüksel

20. Melisa Uğraş

21. Meryem Gül Çiftçi Binici

22. Nazan Güneysu

23. Ozan Işık

24. Önder Kurnaz

25. Polat Şaroğlu

26. Selin Sayek Böke

27. Sercan Çığgın

28. Serkan Özcan

29. Sevgi Kılıç

30. Sinem Kırçiçek

31. Tolga Sağ

32. Turgay Özcan

33. Uğurcan İrak

34. Uygar Parçal

35. Yalçın Karatepe

36. Zeliha Aksaz Şahbaz

37. Tuğçe Hilal Özkan

38. Yankı Bağcıoğlu

39. Baran Seyhan

40. Emre Kartaloğlu

41. Ozan Varal

42. Emre Yılmaz

43. Pınar Uzun Okakın

44. Oya Ünlü Kızıl

45. Deniz Çakır

46. Erbil Aydınlık

47. Remzi Kazmaz

49. Oğuzhan Cenan

50. Aysemin Gülmez

51. Mesut Kırşanlı