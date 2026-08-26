CHP'de 51 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
26.08.2026 17:54
Son Güncelleme: 26.08.2026 18:10
CHP'de Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi dahil 51 isim, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Yeni Parti ile hareket ettikleri öne sürülen 51 isim kesin ihraç talebi ile Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
İsimlerin arasında Selin Sayek Böke, Gül Çiftçi ve Sevgi Kılıç da bulunuyor.
Kararı CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı duyurdu.
İşte o isimler:
1. Ali Abbas Ertürk
2. Asiye Ergül
3. Aylin Nazlı Aka
4. Bahattin Bahadır Erdem
5. Barış Övgün
6. Bedirhan Berk Doğru
7. Berk Kılıç
8. Burcu Mazıcıoğlu
9. Canan Taşer
10. Cansel Çiftçi
11. Ecevit Keleş
12. Elif Leyla Gümüş
13. Emine Uçak Erdoğan
14. Güldem Atabay
15. Hikmet Erbilgin
16. İlhan Cihaner
17. Kerim Rota
18. Kübra Gökdemir
19. Mahir Yüksel
20. Melisa Uğraş
21. Meryem Gül Çiftçi Binici
22. Nazan Güneysu
23. Ozan Işık
24. Önder Kurnaz
25. Polat Şaroğlu
26. Selin Sayek Böke
27. Sercan Çığgın
28. Serkan Özcan
29. Sevgi Kılıç
30. Sinem Kırçiçek
31. Tolga Sağ
32. Turgay Özcan
33. Uğurcan İrak
34. Uygar Parçal
35. Yalçın Karatepe
36. Zeliha Aksaz Şahbaz
37. Tuğçe Hilal Özkan
38. Yankı Bağcıoğlu
39. Baran Seyhan
40. Emre Kartaloğlu
41. Ozan Varal
42. Emre Yılmaz
43. Pınar Uzun Okakın
44. Oya Ünlü Kızıl
45. Deniz Çakır
46. Erbil Aydınlık
47. Remzi Kazmaz
49. Oğuzhan Cenan
50. Aysemin Gülmez
51. Mesut Kırşanlı