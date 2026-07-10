CHP'de 7 il başkanı daha görevden alındı

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Buna göre Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il başkanları görevden alındı.



Giresun ve Trabzon il başkanları ile eski İzmir İl Başkanı Çağatay Güç kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP'DE GÖREVDEN ALINAN İL BAŞKANLARI



CHP'nin 30 Haziran'daki MYK toplantısında Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkâri, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli ve Sivas il başkanlarının görevden alınmıştı. Ayrıca Ağrı, Niğde ve Osmaniye merkez ilçeleri ile Düzce’de Akçakoca ilçe yönetimleri de görevden alınmıştı.

CHP'de daha önceki haftalarda da görevden alma kararları alınmıştı.



Antalya İl Başkanı Nail Kamacı görevden alınmıştı ve yerine Hasan Şahin atanmıştı.

Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nda görevden alındığı bildirilmişti ve yerine Okan Marzıoğlu atanmıştı.

Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar görevden alınmıştı, yerine Hasan Neasır atanmıştı.

Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu görevden alınmıştı, yerine Orhan Bayram atanmıştı.

Malatya İl Başkanı Barış Yıldız görevden alınmıştı, yerine Hakan Satılmış atanmıştı.

Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık görevden alınmıştı, Fahri Yıldırım atanmıştı.

İzmir İl Başkanı görevden alınmıştı, yerine Utku Gümrükçü atanmıştı.