Nevşehir Hacıbektaş Belediye Meclisi, olağanüstü gündemle toplandı. Toplantıda, Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nin adının değiştirilmesine ilişkin öneri görüşüldü. Mecliste yapılan oylamada öneri oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece Kılıçdaroğlu'nun adının kültür merkezinden kaldırılması kararlaştırıldı.

Oylamada CHP 'li Abidin Tunçbilek, Cafer Mutlu ve Naciye Şenlik ile TİP'li Dede Göçer, Ali Batur, Merve Özgün Aloğlu ve Leyla Kındış kabul oyu verdi. Feti Mutlu ret oyu kullandı. Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Kaim ise çekimser kaldı. İYİ Partili Gülşen Salman toplantıya katılmadı. Toplantıda kültür merkezine verilecek yeni isim konusunda karar alınmadı. Meclis üyeleri, bu başlığın ilerleyen süreçte yeniden değerlendirilmesini kararlaştırdı. Böylece Hacıbektaş Belediye Meclisi, Kemal Kılıçdaroğlu isminin kültür merkezinden kaldırılması yönünde karar alırken, merkezin yeni adının daha sonra belirlenmesi kararlaştırıldı.

Hacıbektaş Belediyesi CHP Meclis Üyeleri Cafer Mutlu, Naciye Şenlik ve Abidin Tunçilek 26 Mayıs'ta belediyeye diletçe vererek, kültür merkezinde isim değişikliği istemişti.