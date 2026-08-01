CHP'de Gürsel Tekin muamması. Görevden alındı mı?

CHP 'nin geçen hafta İstanbul'da düzenlenen üye katılım etkinliğine para karşılığı " cast ajanslarından" figüran getirildiği iddiasıyla başlayan tartışma devam ediyor.

Mutlak Butlan kararıyla göreve gelen CHP Genel Merkezi 'nin, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'i görevden aldığı ve yerine eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in atandığı öne sürüldü.

"MYK'DA TARTIŞILDI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısı sonrası gazetecilerin "İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in yerine atama yapıldı mı?" sorusuna yanıt verdi. Sarı "Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağız." dedi.

TEKİN: GÖREVİMİN BAŞINDAYIM

Gürsel Tekin ise mahkeme kararı gereği 16 Ekim'e kadar görevinin başında olduğunu, yerine atama yapılamayacağını söyledi.

Müslim Sarı basın toplantısında CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara da tepki gösterdi. Sarı "Bizler bu belediye başkanlarımız yargılanmasın demiyoruz ancak bu belediye başkanlarımız yargılanırken masumiyet karinesini esas alan ve hukukun genel ilkelerine uygun bir biçimde yargılanması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

"DİSİPLİN SÜRECİ İŞLETECEĞİZ"

12 ile atanan yeni il başkanlarını da açıklayan Sarı, Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi hakkında disiplin süreci başlatılacağına ilişkin iddialara da şu cevabı verdi: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup, onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz."

"10 BÜYÜKŞEHİR CHP’DE"

Belediye başkanlarının istifalarını da takip ettiklerini söyleyen CHP Sözcüsü, "Yaklaşık 120 civarında belediye başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'yle yollarını ayırmış görünüyor şu an itibarıyla. Bu belediyelerimizden büyükşehir biçiminde olanlar sadece 2 tanesi. Bize ait 12 tane büyükşehrin 10 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi içinde siyaset yapmaya devam ediyor şu an itibarıyla." diye konuştu.