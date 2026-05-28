CHP'de mutlak butlan. Tedbir kararı en az 6 ayda kalkar

Mutlak butlan kararı ve CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesi sonrası ilk kez kameraların karşısına geçen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu , kurultay yapmak için önce mahkemenin aldığı tedbir kararının kalkması gerektiğini söyledi.

"Kurultay yapacağız. Kurultaysız parti olur mu?" diyen Kılıçdaroğlu , "Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Tabii bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktığında kurultay yapılır." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını söyledi.

KURULTAY NE ZAMAN YAPILIR?

Bu konuda son sözü Yargıtay söyleyecek. NTV yayınına katılan hukukçular, bu sürecin ne kadar sürebileceğini değerlendirdi.

"YARGITAY 6-8 AYA KARAR ALABİLİR"

Prof. Dr. Selami Kuran, tedbir kararını kaldırmaya yetkili merciinin Yargıtay olduğuna dikkat çekti.

"Yani Yargıtay'a başvuran Özgür Özel ve arkadaşlarının talebinin ya kabulü ya da reddi yönünde sanıyorum 6-8 ay arasında bir süre öngörülebilir." diyen Kuran şöyle devam etti: "Tabii meselenin siyasi boyutu hem kapsamlı hem de sonuçları itibarıyla ağır bir karar. Bunun için takvim olarak eğer uygunsa öne çekme ihtimali de vardır.

"1.5 YIL DA SÜREBİLİR"

Hukukçu Şükrü Aksu ise konuya ilişkin "Türk siyasi tarihinin önemli bir dava olduğu için altı ay ile bir buçuk yıllık bir süre içinde sonuçlanabileceğini söyleyebiliriz." yorumunu yaptı

Hukukçulara göre Yargıtay'da temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması durumunda karar süreci hızlanabilir...

Şükrü Aksu buna ilişkin de "CHP'liler bu sürecin Yargıtay'da hızlanmasını istiyorsa incelemenin duruşmalı olarak yapılmasını talep ederek sürenin çok hızlı şekilde ilerlemesini sağlayabilir."