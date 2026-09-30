CHP'de 4 belediye başkanı hakkında ihraç kararı
30.09.2026 17:00
Son Güncelleme: 30.09.2026 17:43
CHP'de MYK toplantısı sonra ihraç kararları açıklandı.
Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul'da Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer, Antalya'da ise Konyaaltı belediye başkanları hakkında ihraç kararı verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) MYK toplantısı sonrası yeni ihraç kararları açıklandı.
İstanbul'da Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu hakkında ihraç kararı verildi.
İhraç kararı, belediye başkanlarının geçtiğimiz günlerde Yeni Parti kongresine katılması gerekçesiyle verildi.
Öte yandan Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan için de ihraç kararı alındı.