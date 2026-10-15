CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP ) İstanbul İl Başkanlığına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, İstanbul İl Başkanlığı görevine eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in getirildiğini duyurdu.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Yönetim Kurulumuz (MYK) tarafından daha önce alınan ve bugün tebliğ edilen karar doğrultusunda İstanbul İl Başkanımız olarak Sayın Mehmet Ali Yüksel arkadaşımız görevlendirilmiştir.

Partimize verdiği emek ve katkılar için Sayın Gürsel Tekin'e teşekkür ediyoruz.

Bu onurlu bayrağı devralan Sayın Yüksel'e ve İstanbul örgütümüze hayırlı olsun."

GÜRSEL TEKİN'İN GÖREVİNE MAHKEME KARARIYLA SON VERİLMİŞTİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla görevlendirilen Gürsel Tekin ve beraberindeki geçici kurulun görevi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17 Eylül'de ihtiyati tedbirleri kaldırmasıyla sona ermişti.

CHP MYK'nin temmuz ayında Mehmet Ali Yüksel'in görevlendirilmesi yönünde karar aldığı iddia edilmiş, ancak yargı süreci nedeniyle atama resmiyet kazanmamıştı.