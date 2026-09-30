Cinayetten 12,5 yıl ceza aldı: Sosyal medyada ünlü olmaya çalışırken yakalandı

Mardin ’in Midyat ilçesinde 2021 yılında gerçekleşen olayda, iki aile arasında alacak anlaşmazlığı nedeniyle başlayan husumet nedeniyle çoban Musa Çelik, uzun namlulu silahla vurulup öldürüldü.

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, tanık beyanları üzerine o dönem güvenlik korucubaşı olarak görev yapan Şükrü Akçay ile kardeşleri M.A. ve Veysi Akçay’ı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

CEZASI ONANDI

Haklarında Midyat Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan şüphelilerden M.A. beraat ederken, Veysi Akçay’a ‘Silahla tehdit’ suçundan 1 yıl 8 ay, Şükrü Akçay’a ise ‘Kasten öldürme’den 12,5 yıl hapis cezası verildi.

Bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edilen Şükrü Akçay hakkında verilen hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cinayeti işlediği belirtilen Şükrü Akçay’ın bu süreçte sosyal medyada ünlü olmak için farklı isimle videolar çekip, paylaştığı belirlendi.