Cinsel istismara uğrayan kızını hastanede öldürmeye çalıştı

merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşayan E.D.' cinsel istismara uğradığını öne sürerek polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis ekipleri, genç kızı beden muayenesi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

HASTANE CAMLARINA ATEŞ AÇTI, İÇERİ GİRDİ

Durumu öğrenen baba M.D. (47), silahıyla hastaneye gelerek kızını öldürmek istedi. Polis ekipleri genç kızı hastane içerisinde koruma altına aldı.

Şüpheli baba ise hastanenin camlarına ateş açtıktan sonra içeri girerek izini kaybettirdi.

POLİS GECE BOYU ARADI

Polis ekipleri ve hastane güvenlik görevlileri, gece boyunca şüpheliyi bulmak için çalışma yürüttü. Sabah saat 07.00 sıralarında babanın, hastanenin beyin cerrahisi bölümündeki boş bir odada olduğu tespit edildi. Şüpheliye teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak baba, teslim olmak yerine silahla ateş açtı.

ÖZEL HAREKAT OPERASYONUYLA YAKALANDI

Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan M.D. gözaltına alındı. Genç kız ise devlet koruması altına alındı.

Emniyette götürülen baba M.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.