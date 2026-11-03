Cinsel saldırı suçundan 72 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı
03.11.2026 14:19
IHA
Firari hükümlü Sincan Cezaevine teslim edildi.
Ankara'da cinsel saldırı suçundan hakkında 72 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, Sincan'da jandarma ekiplerince yakalandı.
Ankara’da tecavüz suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 72 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi jandarma ekiplerince yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, cezaevinden firar eden ve hakkında "Zorla Irza Geçme" suçu nedeniyle kesinleşmiş 72 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan E.S., Sincan İlçe Jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sincan Cezaevine teslim edildi.