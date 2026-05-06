Çirkinlere operasyonda beş tutuklama kararı

06.05.2026 11:12

Anadolu Ajansı

Ankara'da Çirkinler isimli çeteye yönelik operasyonda yakalanan beş kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çirkinler olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

 

HARAÇ VERMEYENLERİN İŞ YERLERİNİ KURŞUNLADILAR

 

Suç örgütü üyelerinin, esnafı ve iş adamlarını tehdit ederek haraç almaya çalıştıkları, haraç vermeyen esnafın iş yerlerini kurşunladıkları, çektikleri görüntüleri korkutma amaçlı paylaştıkları öğrenildi.

 

Şüphelilerin olayda kullandığı silahları ise metruk bir arazideki çöp yığınına gizledikleri tespit edildi.

 

Operasyon kapsamında dört olaya karışan beş suç örgütü üyesi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

