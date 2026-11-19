Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin soruşturma yürütülüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Kasım'da ve devam eden süreçte düzenlenen operasyonlarda, örgüt lideri olduğu belirtilen B.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden B.Ç., A.Ç., İ.K., O.A., S.A., A.Ö. ve E.Ş., suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklandı.

Y.D., H.A., A.S. ve D.Ç. aynı suçlardan, E.Ç. ve C.T. ise suçluyu kayırma suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 MİLYAR 550 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesapları, 18 araç, 12 gayrimenkul, 6 şirket ve bu şirketlere bağlı otel, eğlence merkezleri ve ofislere el konuldu.

El konulan gayrimenkul, araç, otel, ofis ve eğlence merkezlerinin toplam değerinin 1 milyar 550 milyon lira olduğu değerlendirildi.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.