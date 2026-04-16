Çocuklar oyunların ve sosyal medyanın etkisinde

Kahramanmaraş'taki saldırısının ardından tutuklanan polis baba Uğur Mersinli, saldırgan oğlunun odasına kapandığını, sık sık savaş temalı bilgisayar oyunları oynadığını söyledi.

Bazı oyunlar ise kamuoyunun tarafından eleştirilerin odağında.

Uzmanlara göre, sosyal medyada da çocukların erişebildiği bazı hesaplar şiddeti körüklüyor. Bilgisayar oyunlarından dizilere, filmlerden sosyal medyaya kadar şiddetin birçok mecrada ön planda olduğuna değinen uzmanlar, bu durumu çocuklarda artan suç oranlarının temel sebeplerinden biri olarak görüyor.

Özellikle de mafya temalı içerikler çocuklarda gücün şiddet ile bağdaştırılmasına neden oluyor.

"VAR OLDUĞUNU GÖSTERME ÇABASI"

NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Leyla Alkaş, şiddetin bir duygu gibi bulaşıcı olduğuna dikkat çekti.

Gençlerin çok büyük bir kısmının var olduğunu gösterme çabası içinde olup kendi kimliklerini deklare etme ihtiyacı hissettiklerini belirten Alkaş, "Bu çocuklar, bu grupları taklit ederler. Bu gruplarla da buluştuklarında 'Bak sen yalnız değilsin. Biz de senin gibi düşünüyoruz' davranışını görmek isterler." diye konuştu.

"ÇOCUKTUR DEYİP GEÇİLMEMESİ GEREKİYOR"

Alkaş, şöyle devam etti:

"'Hepiniz gününü göreceksiniz, okulu patlatacağım, hepinizi mahvedeceğim, benim kim olduğumu anlayacaksınız' gibi söylemler bir çocuğun ya da yetişkinin patlama içinde olduğunu gösteriyor."

Alkaş, bu durumun hafife alınmaması gerektiğinin altını çizip "Çocuktur deyip geçilmemesi gerekiyor. Çünkü çocukların artık ne yazık ki sosyal medyada her şeye ulaşımı arttı. Artık sosyal medyadan silahı da elde edebiliyorlar." dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Saldırının ardından birçok sosyal medya hesabı kapatıldı.

Tehdit içeren mesaj paylaşanlara yönelik gözaltılar sürüyor.