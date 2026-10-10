Çocuklara yol verdiği için silahlı saldırıya uğradı

İstanbul Esenyurt ’ta, iki kız kardeşini okula götüren Yusuf Enis Güler’in otomobiline, trafikte tartıştığı bir sürücü tarafından silahla ateş açıldı. İçerisinde 10 ve 14 yaşlarında iki çocuğun da bulunduğu otomobile yönelik saldırı kameraya yansırken, 51 yaşındaki şüpheli H.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt’un Osmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kız kardeşlerini okula bırakmak üzere yola çıkan Yusuf Enis Güler, caddede karşıya geçmeye çalışan iki çocuğa yol vermek için otomobilini durdurdu.

Bu sırada arkasından gelen H.Ö., korna çalarak Güler’e küfür etti. Güler’in karşılık vermesi üzerine tartışma büyüdü. Şüpheli sürücü, aracının camından silahını göstererek Güler’i tehdit etti.

Güler, kardeşleriyle birlikte bölgeden uzaklaşmak isteyince H.Ö. otomobiliyle peşine düştü. Şüpheli, içinde iki çocuğun da bulunduğu aracı takip ederken silahla ateş açtı.

Saldırı anları kameraya yansırken, olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan H.Ö. gözaltına alındı.

ÇOCUKLARA ALDIRMADAN OTOMOBİLE ATEŞ AÇTI

Aracın bagajına ve arka camına kurşun isabet ederken, Güler ise o korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Yusuf Enis Güler'in saldırgan şahıstan can havliyle kaçmaya çalışırken otomobiline kurşun isabet ettiğini söylediği anlar yer aldı.

51 YAŞINDAKİ H.Ö GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 51 yaşında olduğu öğrenilen H.Ö isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın ikametinde yapılan aramada bir adet havalı tabanca, çok sayıda havalı tabanca fişeği ve iki adet bıçak bulundu. Şahsa silahlı tehdit, kasten yaralamaya teşebbüs ve mala zarar verme suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.

“ARKAMDAN İKİ EL ATEŞ ETTİ”

Yusuf Enis Güler yaşadığı o anlarla ilgili olarak, "Her sabah olduğu gibi kardeşlerimi okula götürüyordum. Her zaman geçtiğim güzergahtan geçiyordum. Okulun önünden geçerken çocuklara yol verdim. O sırada arkadaki kornaya bastı. Yaya geçidi yoktu. Biraz ileride vardı. Arkamdaki de uzun süre kornaya bastı. Ardından ‘ Burada yol mu verilir’ diyerek küfürler etti. Ben de karşılık verdim. Ben küfür ederek cevap verince aracını önüme kırarak silahını çıkardı. Ben ateş edeceğini düşünmedim. Silahını çıkarınca aracın yanından devam ettim. Baktım ki peşimi bırakmıyor. İlerideki ara sokağa attım kendimi. Ara sokağa girdiğinde arkamdan peş peşe iki el ateş etti. Ateş ettikten sonra kaçtım. Sonra peşimi bıraktı. O sırada arkada birisi 10, diğeri 14 yaşında kardeşlerim vardı. Biri arka koltukta oturuyordu. Onları görmesine rağmen ateş açtı. Sonrasında hemen aşağıdaki kavşaktan yukarı çıktım. O şahsı da gördüm. Plakasını da alarak polis ekiplerini aradım. Yaklaşık yarım saat içerisinde şahsı yakaladılar" dedi.