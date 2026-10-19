Çocukları kandırmaya çalışan şüphelilere, mahalleli saldırdı. Kendilerini otoparka kilitlediler

Kağıthane'de iddiaya göre, otoparkta alkol alan 2 kişi sokakta oyun oynayan 4 çocuğu "Size kuş göstereceğim." diyerek otoparka götürmeye çalıştı. Çocukların kaçıp durumu komşularına anlatmasının ardından aileler ve mahalle sakinleri şüphelilere saldırdı.

Kendilerini otoparka kilitleyen 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 20 Eylül Pazar günü saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, börekçilik yapan Mehmet Ali A. (34) ve Mustafa A. (37), bir binanın otoparkında alkol almaya başladı.

İddiaya göre, otoparkın önünde oynayan L.N.Ö. (11), Z.Ö. (9), N.A. (8) ve Y.N.A.'yı (9) sözlü olarak taciz eden şüpheliler, "Size kuş göstereceğim." diyerek çocukları otoparka sokmaya çalıştı. Şüphelilerden kaçan çocuklar, yaşadıklarını komşuları Ebru H.'ye (46) anlattı.

KENDİLERİNİ OTOPARKA KİLİTLEDİLER

Olayı öğrenen çocukların aileleri ve mahalle sakinleri, 2 şüpheliye saldırdı. Yaşanan arbede sırasında şüpheliler kendilerini otoparka kilitledi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Ebru H.'den olayla ilgili bilgi aldı ardından bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi.

Polisin yakaladığı Mehmet Ali A. ile Mustafa A., sağlık kontrolünün ardından emniyete; çocuklar ve Ebru H. ise Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Mehmet Ali A.’nın “Kasten yaralama”, “Yağma” ve “Uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşananlar kamerayla kaydedildi. Görüntülerde, mahalledeki çocukların ailelerinin şüphelilere saldırdığı anlar görülüyor.

Yaşanan arbede ve şüphelilerin kendilerini otoparka kilitlediği anlar da görüntülerde yer alıyor.