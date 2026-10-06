Çocukların gürültüsüyle başlayan tartışma zincirli, keserli kavgaya dönüştü

Olay, 12 Eylül’de Seyhan ilçesi Yeni Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Serpil Ulusoy, sokakta oynayan komşularının çocuklarını gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardı. Bunun üzerine çocukların aileleri ile Ulusoy arasında tartışma çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar sakinleştirildi.

Ertesi gün ise aralarında S.K., N.K. ve H.İ.Ö.’nün de bulunduğu kişiler, ellerinde zincir, keser, sopa ve bıçaklarla Ulusoy’un evinin önüne geldi. Burada yeniden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada Serpil Ulusoy, Mehmet Ulusoy ve Emre Ulusoy yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavileri yapılan Ulusoy ailesi, darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan S.K., N.K. ve H.İ.Ö., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan zincir, keser, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga anları çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Saldırıya uğrayan Emre Ulusoy, karşı tarafın evlerini bastığını söyleyerek, "Evimize zincir, bıçak, keserlerle geldiler. Kafama keserle vurdular, anneme zincirle vurdular. Bu adamlar ertesi gün serbest kaldı adalet istiyoruz" dedi.

"ÇOCUĞUMUN KAFASINA KESERLE VURDULAR"

Mehmet Ulusoy ise eşini baygınken bile darp etmeye devam ettiklerini belirterek, "Benim çocuğumun kafasına keserle vurdular. Benim çocuğum ölebilirdi. Köyden geldiler gece bu olayı organize ettiler sabah yaptılar. Bizi kameraya çektirdiler. Benim çocuğum, eşim ölse kim verecek hesabını. Ben adalet istiyorum" diye konuştu.

Serpil Ulusoy da hasta olduğu için çocukları sessiz olmaları konusunda uyardığı kaydederek, "Olayın ardından karşımıza gelip gülüyorlar. Devletin adaletini istiyoruz. Evimi bastılar. Bıçakları zincirleri sallayarak üstümüze geliyorlar. Ben baygınken beni dövdüler. Biz o gün ölebilirdik" dedi.