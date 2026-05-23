Çöp kamyonu ile motosiklet çarpıştı. 2 kişi öldü

Antalya 'nın Kumluca ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Kumluca Belediyesine çöp kamyonu, 18 yaşındaki Hasan Aşkın'ın kullandığı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Aşkın ile arkasında yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Bekir Sarpdağ ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aşkın ve Sarpdağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerinin ardından cenazeler, Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çöp kamyonu sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.