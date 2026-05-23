Çöp kamyonu ile motosiklet çarpıştı. 2 kişi öldü
23.05.2026 02:00
Antalya'da belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü ile 17 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Kumluca Belediyesine çöp kamyonu, 18 yaşındaki Hasan Aşkın'ın kullandığı motosiklet kavşakta çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Aşkın ile arkasında yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Bekir Sarpdağ ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Aşkın ve Sarpdağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerinin ardından cenazeler, Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çöp kamyonu sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.