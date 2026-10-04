COP31 Başkanı Kurum, Pre-COP Zirvesi’ne başkanlık edecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamaya göre, Pasifik ada ülkeleri Fiji ve Tuvalu; Türkiye ’nin ev sahipliğinde Antalya ’da düzenlenecek COP31 öncesinde kritik öneme sahip Pre-COP toplantılarına ev sahipliği yapıyor.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Antalya'daki müzakereler öncesinde Pre-COP toplantılarına başkanlık edecek.

5-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan Pre-COP zirvesine katılacak liderler, Fiji’de bir bildiri imzalamadan önce yaklaşık 10 bin nüfuslu bir atol grubu olan Tuvalu’da 1 gün geçirecek.



LİDERLER ADA HAYATINI DENEYİMLEYEREK YERİNDE İNCELEME YAPACAK



Liderler, ada hayatını deneyimleyecek, deniz seviyesinin yükselmesine karşı koymak için tasarlanan ıslah edilmiş karasal alanları ve güneş enerjisi projelerini yerinde inceleyecek.

Öte yandan, kasım ayında Antalya’da yapılacak COP31 Zirvesi’nde varılacak anlaşmalar üzerinde Fiji’de müzakereler yürütülecek. Bu müzakerelere yaklaşık 4 bin delegenin katılması bekleniyor.

FİJİ’DE COP31 EYLEM GÜNDEMİ, TUVALU’DA LİDERLERLE SAHA İNCELEMESİ

COP31 Başkanı Kurum, 5 Ekim Pazartesi günü Fiji’de düzenlenecek karşılama töreninde ‘COP31 Antalya ve Eylem Gündemi’ni açıklayacak. Ardından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin yöneticileri, diğer ülkelerin iklim ve enerji bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Kurum, 6 Ekim Salı günü Tuvalu’da düzenlenecek Liderler Programı’na katılacak, liderlerle birlikte Tuvalu Kıyı Uyarlama Projesi’ni yerinde inceleyecek ve aynı gün Fiji’de düzenlenecek Liderler Genel Oturumu’na katılıp Pre-COP’tan Antalya’da gerçekleştirilecek COP31’e uzanan süreçteki öncelikleri anlatacak. Kurum, siyasi ivme oluşturulması ve Pasifik ülkelerinin iklim krizine ilişkin önceliklerini küresel gündeme taşınması için çaba gösterecek.

FİNANS VE OKYANUSLAR BAŞLIKLARI ELE ALINACAK

7 Ekim Çarşamba günü Pre-COP’un açılış ve ana konuşmasını gerçekleştirmesi beklenen Kurum, ikili görüşmeler de yapacak. Gözlemci Gruplar ile Bakanlar Diyaloğu’na katılacak olan Kurum’a daha sonra UNFCCC ekibi tarafından brifing verilecek. 8 Ekim Perşembe günü ise aile fotoğrafı organizasyonuna katılması beklenen Kurum, daha sonra sırasıyla Finansmana Erişim ve Okyanus ve İklim Bağlantısı başlıklı ana oturumlara katılıp konuşma yapacak. Bakan Kurum, bu oturumlarda Türkiye’nin COP31 Eylem Gündemi öncelikleri dahil olmak üzere Trabzon Mavi Diyaloğu’ndan önemli mesajları vurgulayacak. (DHA)