COP31 için NATO benzeri önlem
25.10.2026 06:47
Son Güncelleme: 25.10.2026 06:52
COP31 zirvesi 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Antalya'da yapılacak olan COP31 için uygulanacak tedbirlerini anlattı. Çiftçi, Ankara'daki NATO zirvesine benzer önlemler alındığını belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) için geri sayım sürüyor.
85 ülke lideri ile 300'e yakın bakanın katılımıyla 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek organizasyon için güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldığı bir televizyon programında bu önlemleri anlattı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi önceki gün COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Antalya'daki hazırlıkları inceledi.
26 BİN PERSONEL GÖREV YAPACAK
Konferansın 1 milyon metrekarelik bir alanda gerçekleşeceğini, İçişleri Bakanlığı olarak alanın güvenliğinden sorumlu olduklarını belirten Çiftçi, "100'e yakın devlet ve hükümet başkanı, 200-300 bakan gelecek. 20 bin delegasyonun gelmesi bekleniyor. Ayrıca günlük 100 bin de ziyaretçi planlanıyor. Dolayısıyla bunların her birinin güvenliklerini ayrı ayrı planlamak, değerlendirmek gerekiyor. Biz, İçişleri Bakanlığı olarak, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız oldukça geniş tedbirler aldı. Sahada 26 bin personelimiz görev yapacak. Hem karadan hem denizden hem de havadan planlamalarımız, güvenlik tedbirlerimiz var." diye konuştu.
Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki tedbirlerin aynısını COP31 için de planladıklarına dikkati çeken Çiftçi, şöyle devam etti: “Antalya merkez, çekirdek. Onun etrafındaki iller birinci derecede, onun etrafındaki iller de ikinci derecede. Yine sınır ve liman illerimiz de üçüncü derecede. Bütün bu illerimizde güvenlik, asayiş, terör, narkotik suçlarıyla mücadele, siber suçlarla mücadele... Bütün ekiplerimiz tedbirleri Antalya'ya doğru sıklaştırıyorlar. Liderlerin havaalanına gelişinden itibaren otele gidecekleri güzergahlar, otelden İklim Zirvesi'nin düzenleneceği alana kadar yine kullanacakları güzergahlar... Bunların hepsi planlanmış durumda. Liderlerin, hükümet başkanlarının, bakanların ve delegasyonun konaklayacağı alanları 5 bölgeye ayırdık. Zirvenin yapılacağı alanda yaklaşık 1500 özel harekatımız olacak. 3 bin 298 civarında trafik polisimiz görev alacak. Yani her şeyi tüm ayrıntılarıyla planlamış durumdayız.”
Zirveye 85 ülke lideri ile 300'e yakın bakanın yanı sıra 20 bin delegasyonun katılması bekleniyor.
625 YENİ NESİL ÇETEYE BİN 741 OPERASYON
Bakan Çiftçi yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin de bilgi verdi. Bu çeteleri "üniformasız teröristler" olarak tanımlayan Çiftçi "2026 yılının ilk 9 ayı itibarıyla 625 yeni nesil suç örgütü veya organize suç örgütüne yönelik 1741 operasyon gerçekleştirdik. Bunun neticesinde de 8 bin 170 kişi tutuklanmış oldu." dedi.
SOKAK HAYVANLARI
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalara da değindi.
Sahipsiz sokak hayvanlarının hepsinin toplatıldığını, barınaklar veya doğal yaşam alanlarına alındığını aktaran Çiftçi şunları söyledi: “Çalışmalar ilk önce büyükşehir olmayan 51 ilimizde başladı. Sahipsiz sokak hayvanlarını topladılar. Onların tedavilerini ve kısırlaştırmalarını yaptılar. Sahiplendirmelerini yürüttüler. Bu çarşamba itibarıyla tüm Türkiye'de hedeflenen sayıya ulaşmış durumdayız.”