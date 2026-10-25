COP31 için NATO benzeri önlem

26 BİN PERSONEL GÖREV YAPACAK

Konferansın 1 milyon metrekarelik bir alanda gerçekleşeceğini, İçişleri Bakanlığı olarak alanın güvenliğinden sorumlu olduklarını belirten Çiftçi, "100'e yakın devlet ve hükümet başkanı, 200-300 bakan gelecek. 20 bin delegasyonun gelmesi bekleniyor. Ayrıca günlük 100 bin de ziyaretçi planlanıyor. Dolayısıyla bunların her birinin güvenliklerini ayrı ayrı planlamak, değerlendirmek gerekiyor. Biz, İçişleri Bakanlığı olarak, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız oldukça geniş tedbirler aldı. Sahada 26 bin personelimiz görev yapacak. Hem karadan hem denizden hem de havadan planlamalarımız, güvenlik tedbirlerimiz var." diye konuştu.

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki tedbirlerin aynısını COP31 için de planladıklarına dikkati çeken Çiftçi, şöyle devam etti: “Antalya merkez, çekirdek. Onun etrafındaki iller birinci derecede, onun etrafındaki iller de ikinci derecede. Yine sınır ve liman illerimiz de üçüncü derecede. Bütün bu illerimizde güvenlik, asayiş, terör, narkotik suçlarıyla mücadele, siber suçlarla mücadele... Bütün ekiplerimiz tedbirleri Antalya'ya doğru sıklaştırıyorlar. Liderlerin havaalanına gelişinden itibaren otele gidecekleri güzergahlar, otelden İklim Zirvesi'nin düzenleneceği alana kadar yine kullanacakları güzergahlar... Bunların hepsi planlanmış durumda. Liderlerin, hükümet başkanlarının, bakanların ve delegasyonun konaklayacağı alanları 5 bölgeye ayırdık. Zirvenin yapılacağı alanda yaklaşık 1500 özel harekatımız olacak. 3 bin 298 civarında trafik polisimiz görev alacak. Yani her şeyi tüm ayrıntılarıyla planlamış durumdayız.”