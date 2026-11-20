COP31 uzayabilir, uzlaşma sağlanması bekleniyor
20.11.2026 10:26
COP31 Zirvesi 9 Kasım'da başladı.
Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) bugün son güne girildi. Ancak, müzakerelerin hafta sonuna uzaması bekleniyor.
Antalya 9 Kasım'da başlayan ve 20 Kasım'da sona ermesi planlanan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), 12'nci güne girildi.
Son günün ana gündemi ise nihai müzakereler olacak.
Konferansta iklim finansmanı, uyum, emisyon azaltımı ve adil geçiş konularında ülkeler arasında görüş ayrılıkları sürerken, üst düzey yetkililerden edinilen bilgilere göre konferansın planlanan tarihte tamamlanması beklenmiyor.
Müzakerelerin uzamasına ilişkin henüz resmi karar açıklanmadı.
Murat Kurum, dün basın toplantısı düzenledi.
"ÇÖZÜM ÇIKMADAN KALKMAYACAĞIZ"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, basın toplantısında tarafların kaygılarını dinlediklerini ve çözüm seçeneklerini değerlendirdiklerini belirtti.
Sorunun değil çözümün peşinde olacaklarını sözlerine ekleyen Bakan Kurum, "Tarafları ortak bir sonuç etrafında buluşturacağız. Çözüm çıkmadan masadan kalkmayacağız." dedi.
Başkan Kurum'un bu sözleri, COP31'in planlanan kapanış tarihini aşması ihtimaline işaret olarak da gösterildi.
AVUSTRALYA'DAN DA AYNI MESAJ
COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen da hazırlanan örtü karar taslağının bütün ülkeler tarafından hemen kabul edilmesini beklemediklerini söyledi.
Bowen, uzlaşma sağlanmadan Antalya'daki müzakere salonlarından ayrılmayacaklarını, ülkelerin üzerinde anlaşabileceği bir plan ortaya çıkana kadar çalışacaklarını ifade etti. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell ise bütün konularda güçlü ve dengeli sonuçlara ulaşmanın zorlu bir süreç olduğunu belirterek, uluslararası iklim iş birliği açısından kritik günlere girildiğini vurguladı.
Konferansın uzaması durumunda Antalya EXPO alanındaki bütün etkinliklerin devam etmesi beklenmiyor.
ZİYARETE KAPANACAK
Mavi Bölge'de ülkelerin kurduğu pavilyonlar ile tanıtım, sergi ve yan etkinlikler de sona erecek.
Müzakerelerin devam etmesi halinde yalnızca görüşmelerin gerçekleştirileceği toplantı salonları ve bunların çalışması için gerekli birimler faaliyetlerini sürdürecek. Böylece zirvenin diplomatik görüşmeleri devam ederken, ziyaretçilere yönelik etkinlikler tamamlanmış olacak.
GEÇİCİ YAPILAR KALDIRILACAK
COP31 için Antalya EXPO alanında oluşturulan geçici yapıların kaldırılması işlemlerinin de başlatılması planlanıyor.
21 Kasım'dan itibaren alanda kurulan pavilyonlar, stantlar ve geçici etkinlik alanlarının söküm çalışmalarına geçilirken, müzakerelerin sürdüğü salonların kullanımına devam edilecek.
REKOR MADRİD'DE
BM iklim konferanslarının ilki 1995 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenirken sonraki yıllarda müzakerelerin planlanan takvimi aşması da yaşanan durumlar arasında yer alıyor.
En uzun gecikmelerden biri, 2019 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen COP25'te yaşanmıştı. 13 Aralık'ta tamamlanması planlanan zirve, yaklaşık 44 saatlik gecikmeyle 15 Aralık'ta sona erdi. Özellikle karbon piyasalarına ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle müzakereler uzadı.
MISIR VE BAKÜ'DE DE UZADI
Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde 2022 yılında düzenlenen COP27, yaklaşık 39 saatlik gecikmeyle 20 Kasım'da tamamlandı. Zirvede iklim krizinden etkilenen ülkeler için Kayıp ve Zarar Fonu kurulması kararlaştırıldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2024 yılında düzenlenen COP29'da ise 22 Kasım'da sona ermesi planlanan müzakereler 24 Kasım'a kadar sürdü. İki gün gecikmeyle tamamlanan zirvede, gelişmekte olan ülkelere 2035 yılına kadar yıllık en az 300 milyar dolarlık iklim finansmanı sağlanması hedefi kabul edildi.
GÖZLER ANTALYA MUTABAKATI'NDA
COP31 Başkanı Murat Kurum ile Müzakereler Başkanı Chris Bowen'ın yürüttüğü görüşmelerde, ülkelerin ortak bir sonuç üzerinde uzlaşması hedefleniyor.
Kurum'un dün açıkladığı örtü karar taslağının henüz son şeklini almadığı belirtilirken tarafların uzlaşması halinde Antalya Mutabakatı'nın Genel Kurul'da kabul edilmesi amaçlanıyor. Ancak müzakerelerin uzaması durumunda Antalya da planlanan kapanış tarihini aşan iklim zirveleri arasına katılacak.