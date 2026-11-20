ZİYARETE KAPANACAK

Mavi Bölge'de ülkelerin kurduğu pavilyonlar ile tanıtım, sergi ve yan etkinlikler de sona erecek.

Müzakerelerin devam etmesi halinde yalnızca görüşmelerin gerçekleştirileceği toplantı salonları ve bunların çalışması için gerekli birimler faaliyetlerini sürdürecek. Böylece zirvenin diplomatik görüşmeleri devam ederken, ziyaretçilere yönelik etkinlikler tamamlanmış olacak.

GEÇİCİ YAPILAR KALDIRILACAK

COP31 için Antalya EXPO alanında oluşturulan geçici yapıların kaldırılması işlemlerinin de başlatılması planlanıyor.

21 Kasım'dan itibaren alanda kurulan pavilyonlar, stantlar ve geçici etkinlik alanlarının söküm çalışmalarına geçilirken, müzakerelerin sürdüğü salonların kullanımına devam edilecek.

REKOR MADRİD'DE

BM iklim konferanslarının ilki 1995 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenirken sonraki yıllarda müzakerelerin planlanan takvimi aşması da yaşanan durumlar arasında yer alıyor.

En uzun gecikmelerden biri, 2019 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen COP25'te yaşanmıştı. 13 Aralık'ta tamamlanması planlanan zirve, yaklaşık 44 saatlik gecikmeyle 15 Aralık'ta sona erdi. Özellikle karbon piyasalarına ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle müzakereler uzadı.

MISIR VE BAKÜ'DE DE UZADI

Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde 2022 yılında düzenlenen COP27, yaklaşık 39 saatlik gecikmeyle 20 Kasım'da tamamlandı. Zirvede iklim krizinden etkilenen ülkeler için Kayıp ve Zarar Fonu kurulması kararlaştırıldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2024 yılında düzenlenen COP29'da ise 22 Kasım'da sona ermesi planlanan müzakereler 24 Kasım'a kadar sürdü. İki gün gecikmeyle tamamlanan zirvede, gelişmekte olan ülkelere 2035 yılına kadar yıllık en az 300 milyar dolarlık iklim finansmanı sağlanması hedefi kabul edildi.

GÖZLER ANTALYA MUTABAKATI'NDA

COP31 Başkanı Murat Kurum ile Müzakereler Başkanı Chris Bowen'ın yürüttüğü görüşmelerde, ülkelerin ortak bir sonuç üzerinde uzlaşması hedefleniyor.

Kurum'un dün açıkladığı örtü karar taslağının henüz son şeklini almadığı belirtilirken tarafların uzlaşması halinde Antalya Mutabakatı'nın Genel Kurul'da kabul edilmesi amaçlanıyor. Ancak müzakerelerin uzaması durumunda Antalya da planlanan kapanış tarihini aşan iklim zirveleri arasına katılacak.