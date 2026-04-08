Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
08.04.2026 10:38
Son Güncelleme: 08.04.2026 10:40
Çorum'un Bayat ilçesinde saat 10.20'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bayat ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Saat 10.20'deki depremin, 11,01 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.