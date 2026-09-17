Çorum'da bir hastanın boğazından canlı sülük çıkarıldı

Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, acil servise şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, kan tükürme ve solunum sıkıntısı şikayetleriyle bir hasta başvurdu.

İlk incelemede akciğerlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan hastanın detaylı muayenesinde, ses tellerinin arka kısmı üzerinde alt yutağın arka duvarına yapışmış vaziyette kanamaya neden olan canlı bir sülük tespit edildi.

Soluk borusuna kaçması ve ciddi kanama riski nedeniyle genel anesteziyle ameliyata alınan hastanın boğazındaki sülük, uzman doktor Ömer Gönen tarafından operasyonla tutunduğu bölgeden çıkarıldı.

Kan tükürme, nefes darlığı ve boğaz ağrısı şikayetleri sona eren hasta, operasyondan bir gün sonra taburcu edildi.

Açıklamada hastanın, operasyondan yaklaşık 3 hafta önce bir köy çeşmesinden su içtiğini, son 2 haftadır giderek artan yutkunma güçlüğü ve şiddetli solunum sıkıntısı yaşadığını söylediği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ​Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, özellikle kırsal alanlarda ve arazide kaynağı bilinmeyen, durgun veya filtresiz doğal su kaynaklarından doğrudan su içilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.