Çorum'da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı. 10 yaralı

İnönü Caddesi Erzurum Dede Kavşağı'nda, O.K. idaresindeki otomobil , arkadan gelen ambulansa yol vermek için kırmızı ışıkta geçti. Otomobil, bu sırada kavşaktan geçmekte olan Ö.Ç.A. yönetimindeki halk otobüsü ile çarpıştı.

İlk belirlemelere göre kazada otomobilin sürücüsü O.K. ile araçta bulunan 2 kişi ve 25 yolcusu bulunan halk otobüsündeki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda aksayan ulaşım, olay yeri ve trafik ekiplerinin çalışmalarını tamamlamalarının ardından araçların kaldırılmasıyla normale döndü.