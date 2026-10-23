Çukurova Belediyesi'ne operasyon: Başkan Emrah Kozay dahil 34 tutuklama

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yolsuzluk iddialarıyla başlattığı Çukurova Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Jandarma ekipleri 19 Ekim Pazartesi sabah saatlerinde belediye binası ile birlikte çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

MEVCUT VE ESKİ BAŞKANLARI GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, önceki dönem belediye başkanı ve şu an CHP Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Soner Çetin, 4 belediye başkan yardımcısı ve belediyeye bağlı anonim şirketin bir yöneticisinin de aralarında bulunduğu 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekipleri Emrah Kozay, Soner Çetin ve dört belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 44 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltı sayısı daha sonra 49'a yükseldi.

Şüpheliler arasında belediyeden iş alan dört esnaf ve yüklenici ile fiilen çalışmadıkları halde belediyeden maaş aldıkları iddia edilen belediye personelinin de yer aldığı öğrenildi.