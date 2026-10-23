Çukurova Belediyesi'ne operasyon: Başkan Emrah Kozay dahil 34 tutuklama
23.10.2026 07:51
Operasyonda Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay da dahil 49 kişi gözaltına alınmıştı.
Adana'da gözaltına alınan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, önceki dönem belediye başkanı Soner Çetin ve 3 başkan yardımcısı da dahil 34 şüpheli tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yolsuzluk iddialarıyla başlattığı Çukurova Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Jandarma ekipleri 19 Ekim Pazartesi sabah saatlerinde belediye binası ile birlikte çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
MEVCUT VE ESKİ BAŞKANLARI GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, önceki dönem belediye başkanı ve şu an CHP Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Soner Çetin, 4 belediye başkan yardımcısı ve belediyeye bağlı anonim şirketin bir yöneticisinin de aralarında bulunduğu 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Jandarma ekipleri Emrah Kozay, Soner Çetin ve dört belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 44 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltı sayısı daha sonra 49'a yükseldi.
Şüpheliler arasında belediyeden iş alan dört esnaf ve yüklenici ile fiilen çalışmadıkları halde belediyeden maaş aldıkları iddia edilen belediye personelinin de yer aldığı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişi aranıyor.
34 TUTUKLAMA
İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Çukurova Belediye Başkanı Kozay, önceki dönem belediye başkanı Çetin ve 3 belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 34 şüpheli tutuklandı. Aralarında 1 belediye başkan yardımcısı da olan diğerlerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheli hala aranıyor.
Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılmıştı.
NEYLE SUÇLANIYORLAR?
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi.
Dosyada, Belediyede gerçekleştirilen ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlükler yapıldığı, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen alımlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesindeki istisna hükmünün usulsüz kullanıldığı, belediyeden iş alan yüklenicilerin hak ediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı ve bazı belediye personelinin fiilen işe gitmedikleri halde maaşlarının ödendiği iddiaları yer alıyor.
Operasyonun; dosya kapsamındaki ihbarlar üzerine Çukurova Belediyesi'nden temin edilen 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin evrakları üzerinde 3 kişilik bilirkişi heyetinin incelemesi sonucu düzenlenen rapor ve soruşturma kapsamında elde edilen diğer deliller doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.
YENİ PARTİ'YE KATILMIŞTI
Çukurova Belediyesi Yeni Partili Belediye Başkanı Emrah Kozay tarafından yönetiliyor. Kozay daha önce Cumhuriyet Hak Partisi'nden istifa ettiğini açıklayıp, Yeni Parti'ye katılmıştı.
Asıl mesleği avukatlık olan ve siyasi hayatına 2008 yılında CHP'de başlayan Emrah Kozay, üç dönem CHP Adana İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Kozay bu görevinin ardından 2019'da CHP Adana İl Başkanı oldu.