Çukurova Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Emrah Kozay dahil 49 gözaltı
19.10.2026 07:49
Son Güncelleme: 22.10.2026 07:52
Gözaltına alınan isimler arasında önceki belediye başkanı ve şu an CHP Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Soner Çetin de bulunuyor.
Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyon yapıldı. Gözaltındaki Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, geçen dönemki Belediye Başkanı Soner Çetin dahil 49 kişi adliyeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Jandarma ekipleri tarafından sabah saatlerinde belediye binası ile birlikte çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belediye binasında güvenlik önlemi alan ekipler arama yaptı.
BELEDİYE BAŞKANI İLE ESKİ BAŞKAN GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, geçen dönemki belediye başkanı ve şu an CHP Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Soner Çetin, dört belediye başkan yardımcısı ve belediyeye bağlı anonim şirketin bir yöneticisinin de aralarında bulunduğu 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Emrah Kozay, Soner Çetin ve dört belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı sayısı daha sonra 49'a yükseldi.
Şüpheliler arasında belediyeden iş alan dört esnaf ve yüklenici ile fiilen çalışmadıkları halde belediyeden maaş aldıkları iddia edilen belediye personelinin de bulundu öğrenildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.
Belediye binasına gelen jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.
SUÇLAMALAR VE İDDİALAR NELER?
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi.
Dosyada, Belediyede gerçekleştirilen ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlükler yapıldığı, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen alımlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesindeki istisna hükmünün usulsüz kullanıldığı, belediyeden iş alan yüklenicilerin hak ediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı ve bazı belediye personelinin fiilen işe gitmedikleri halde maaşlarının ödendiği iddiaları yer alıyor.
Operasyonun; dosya kapsamındaki ihbarlar üzerine Çukurova Belediyesi'nden temin edilen 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin evrakları üzerinde 3 kişilik bilirkişi heyetince gerçekleştirilen inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporu ve soruşturma kapsamında elde edilen diğer deliller doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.
Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 52,85 oy alarak başkan seçilmişti.
ÇUKUROVA BELEDİYESİ YENİ PARTİ'DE
Çukurova Belediyesi Yeni Partili Belediye Başkanı Emrah Kozay tarafından yönetiliyor. Kozay daha önce Cumhuriyet Hak Partisi'nden istifa ettiğini açıklayıp, Yeni Parti'ye katılmıştı.
Kozay'ın asıl mesleği avukatlık. Siyasi hayatına 2008 yılında CHP'de başlayan Kozay, üç dönem CHP Adana İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Kozay bu görevinin ardından 2019'da CHP Adana İl Başkanı oldu.