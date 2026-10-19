Çukurova Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Emrah Kozay dahil 49 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekipleri tarafından sabah saatlerinde belediye binası ile birlikte çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belediye binasında güvenlik önlemi alan ekipler arama yaptı.

BELEDİYE BAŞKANI İLE ESKİ BAŞKAN GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, geçen dönemki belediye başkanı ve şu an CHP Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Soner Çetin, dört belediye başkan yardımcısı ve belediyeye bağlı anonim şirketin bir yöneticisinin de aralarında bulunduğu 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Emrah Kozay, Soner Çetin ve dört belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı sayısı daha sonra 49'a yükseldi.

Şüpheliler arasında belediyeden iş alan dört esnaf ve yüklenici ile fiilen çalışmadıkları halde belediyeden maaş aldıkları iddia edilen belediye personelinin de bulundu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.